Карамышев Виталий Владимирович
мужской, родился 03.03.1987
МатьЕрмолаева Вера Георгиевна07.03.1958 г.р.
ОтецКарамышев Владимир Юльевич26.07.1961 г.р.
Супруги
Козлова Влада Сергеевна23.01.1985 г.р.
Дети
Карамышева Елизавета Витальевна15.02.2021 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1987
Бракосочетание
29.09.2020
Жена: Козлова Влада Сергеевна
Рождение ребёнка
15.02.2021
Дочь: Карамышева Елизавета Витальевна
Мать ребёнка: Козлова Влада Сергеевна