Шаирко Савелий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаирко Савелий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаирко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шаирко Наталья Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Шаирко Аким Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Старины
Рождение ребёнка
1919

Сын: Шаирко Егор Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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