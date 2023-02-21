Шаирко Савелий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаирко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шаирко Наталья Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: не указана
Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Старины
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно