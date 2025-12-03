Татищева (Гагарина) Виринея Васильевна
женский, родилась 22.02.1867
умерла Неизвестно
Супруги
Татищев Леонид Леонидович23.06.1868 г.р.
Дети
Татищева Екатерина Леонидовна08.08.1894 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1893 по 1896
Рождение ребёнка
08.08.1894
Дочь: Татищева Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Татищев Леонид Леонидович
Смерть
Неизвестно