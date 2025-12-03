Татищева (Гагарина) Виринея Васильевна 22.02.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Татищева (Гагарина) Виринея Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 22.02.1867

умерла Неизвестно

Супруги
Татищев Леонид Леонидович23.06.1868 г.р.
Дети
Татищева Екатерина Леонидовна08.08.1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1893 по 1896

Муж: Татищев Леонид Леонидович

Рождение ребёнка
08.08.1894

Дочь: Татищева Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Татищев Леонид Леонидович

Смерть
Неизвестно

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