Галеев Шамиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галеева Эльза Шамилевна
Мать ребёнка: Галеева (Шестакова) Юля Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галеева Луиза Шамилевна
Мать ребёнка: Галеева (Шестакова) Юля Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно