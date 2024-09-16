Галеев Шамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеев Шамиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галеева Эльза Шамилевна

Мать ребёнка: Галеева (Шестакова) Юля Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галеева Луиза Шамилевна

Мать ребёнка: Галеева (Шестакова) Юля Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галеева (Шестакова) Юля Сергеевна

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