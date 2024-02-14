Левитин (Матыльская) Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитин (Матыльская) Сара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левитин Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Левитин Хона Михайлович

Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Левитин Лев

Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Суздальницкая (Левитина) Пана Михайловна

Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
27.09.1914

Дочь: Ярневская (Левитина) Ципа-Лия Залмановна

Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Левитин Соломон (Мона)

Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович

Смерть
1920

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