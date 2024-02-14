Левитин (Матыльская) Сара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Левитин Лев
Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Суздальницкая (Левитина) Пана Михайловна
Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
27.09.1914
Дочь: Ярневская (Левитина) Ципа-Лия Залмановна
Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович
Смерть
1920