Натрускин ИВАН СЕМЁНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натрускин ИВАН СЕМЁНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1861

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Натрускин СЕМЁН

Мать: не указана

Смерть
1861
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