Визельберг Григорий Абрамович 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Визельберг Григорий Абрамович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1866

умер Неизвестно

Дети
Хабарова (Визельберг) Лина Григорьевна26.10.1937 г.р.
Визельберг Абрам Григорьевич22.01.? г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.?

Сын: Визельберг Абрам Григорьевич

Мать ребёнка: Визельберг (Кислюк) Адель Григорьевна

Славута, Хмельницька область

Рождение ребёнка
26.10.1937

Дочь: Хабарова (Визельберг) Лина Григорьевна

Мать ребёнка: Визельберг (Кислюк) Адель Григорьевна

Славута, Хмельницька область

Смерть
Неизвестно

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