Визельберг Григорий Абрамович
мужской, родился 1866
умер Неизвестно
Дети
Хабарова (Визельберг) Лина Григорьевна26.10.1937 г.р.
Визельберг Абрам Григорьевич22.01.? г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.?
Сын: Визельберг Абрам Григорьевич
Мать ребёнка: Визельберг (Кислюк) Адель Григорьевна
Славута, Хмельницька область
Рождение ребёнка
26.10.1937
Дочь: Хабарова (Визельберг) Лина Григорьевна
Мать ребёнка: Визельберг (Кислюк) Адель Григорьевна
Славута, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно