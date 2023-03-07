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Липина Анна Антиповна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Липин Василий Севастьянович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Липин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Липин Василий Севастьянович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Липин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Липин Василий Севастьянович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Липин Самсон Васильевич

Отец ребёнка: Липин Василий Севастьянович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Липин Василий Севастьянович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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