Липина Анна Антиповна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Липин Василий Севастьянович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Липин Василий Севастьянович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Липин Василий Севастьянович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Липин Василий Севастьянович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Липин Василий Севастьянович
Смерть
Неизвестно