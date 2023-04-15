Бунен Вениамин Жак Сезар 31.08.1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Бунен Вениамин Жак Сезар

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 31.08.1826, г. Кабри, Приморские Альпы, Прованс — Альпы — Лазурный берег, Королевство Франция

умер 11.01.1900

Супруги
Бунен (Дохтурова) Мария Сергеевна06.01.1838 г.р.
Дети
Бриньяк (Бунен) Лидия Вениаминовна07.09.1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кабри, Приморские Альпы, Прованс — Альпы — Лазурный берег, Королевство Франция

Бракосочетание
07.10.1863

Жена: Бунен (Дохтурова) Мария Сергеевна

г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс — Альпы — Лазурный берег, Вторая Французская империя

Рождение ребёнка
07.09.1864

Дочь: Бриньяк (Бунен) Лидия Вениаминовна

Мать ребёнка: Бунен (Дохтурова) Мария Сергеевна

г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Вторая Французская империя

Смерть
11.01.1900

Мы используем куки для улучшения работы сайта.