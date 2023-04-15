Бунен Вениамин Жак Сезар
мужской, родился 31.08.1826, г. Кабри, Приморские Альпы, Прованс — Альпы — Лазурный берег, Королевство Франция
умер 11.01.1900
Супруги
Бунен (Дохтурова) Мария Сергеевна06.01.1838 г.р.
Дети
Бриньяк (Бунен) Лидия Вениаминовна07.09.1864 г.р.
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Рождение
31.08.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Кабри, Приморские Альпы, Прованс — Альпы — Лазурный берег, Королевство Франция
Бракосочетание
07.10.1863
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс — Альпы — Лазурный берег, Вторая Французская империя
Рождение ребёнка
07.09.1864
Дочь: Бриньяк (Бунен) Лидия Вениаминовна
Мать ребёнка: Бунен (Дохтурова) Мария Сергеевна
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Вторая Французская империя
Смерть
11.01.1900