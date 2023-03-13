Бусарева Ирина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1903
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Бусаревъ Василий
Рождение ребёнка
10.04.1903
Сын: Бусаревъ Терентий
Отец ребёнка: Бусаревъ Василий
Рождение ребёнка
23.09.1907
Сын: Бусарева Фекла
Отец ребёнка: Бусаревъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бусаревъ Василий