Бусарева Ирина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарева Ирина Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1903

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Бусаревъ Василий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1903

Сын: Бусаревъ Терентий

Отец ребёнка: Бусаревъ Василий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1907

Сын: Бусарева Фекла

Отец ребёнка: Бусаревъ Василий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусаревъ Василий

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