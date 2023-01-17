Зорина (Виноградова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Виноградова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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