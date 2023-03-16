Федор Иоакинфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Иоакинфович

Федор Иоакинфович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1899 ст.

Сын: Александр Федорович

Мать ребёнка: Александра Александровна

Прокшино, Костромская волость, Солигаличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Федорович

Мать ребёнка: Александра Александровна

Прокшино, Костромская волость, Солигаличский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close