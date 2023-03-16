Федор Иоакинфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1899 ст.
Сын: Александр Федорович
Мать ребёнка: Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Федорович
Мать ребёнка: Александра Александровна
Смерть
Неизвестно