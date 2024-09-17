Крыса Тимофей Матвей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
вероятно родился в Кривчунка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1842 ст.
Дочь: Кот (Крыса) Ксения Матвеевна
Мать ребёнка: Крыса (Схаб) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.05.1847 ст.
Сын: Огородник Гречанюк (Крыса) Карп Матвеевич
Мать ребёнка: Крыса (Схаб) Мария Дмитриевна