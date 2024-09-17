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Крыса Тимофей Матвей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

вероятно родился в Кривчунка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крыса (Схаб) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.01.1842 ст.

Дочь: Кот (Крыса) Ксения Матвеевна

Мать ребёнка: Крыса (Схаб) Мария Дмитриевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
26.05.1847 ст.

Сын: Огородник Гречанюк (Крыса) Карп Матвеевич

Мать ребёнка: Крыса (Схаб) Мария Дмитриевна

Горошков, Київська область

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