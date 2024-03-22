Кузнецов Яков Ильич
Место рождения
Дата рождения03.10.1883 ст.
Дата смертиПосле 1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1883 ст.
Отец: Кузнецов Илья Феодосьев
Мать: Ксения Васильева
Бракосочетание
28.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
29.12.1905 ст.
Дочь: Анисия Яковлевна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
25.07.1908 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
10.09.1910 ст.
Сын: Кузнецов Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
01.06.1913 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
05.12.1915 ст.
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Константиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Чернорабочий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1922