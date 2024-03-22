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Кузнецов Яков Ильич

Место рождения

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

03.10.1883 ст.

Дата смерти

После 1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1883 ст.

Отец: Кузнецов Илья Феодосьев

Мать: Ксения Васильева

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.01.1904 ст.

Жена: Кузнецова Татьяна Константиновна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.12.1905 ст.

Дочь: Анисия Яковлевна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Константиновна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1908 ст.

Сын: Кузнецов Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Константиновна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.09.1910 ст.

Сын: Кузнецов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Константиновна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1913 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Константиновна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.12.1915 ст.

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Константиновна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Чернорабочий
Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1922
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