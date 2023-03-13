Воронина (Миногина) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти26.06.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Миногинъ Максимъ
Мать: Миногина Марья
Рождение ребёнка
03.08.1814
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Воронинъ Макаръ
Бракосочетание
1814
Муж: Воронинъ Макаръ
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Юрина Агрофена
Отец ребёнка: Воронинъ Макаръ
Смерть
26.06.1874
Причина смерти: Отъ удушья