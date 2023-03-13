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Воронина (Миногина) Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

26.06.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Миногинъ Максимъ

Мать: Миногина Марья

Рождение ребёнка
03.08.1814

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Воронинъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1814

Муж: Воронинъ Макаръ

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Юрина Агрофена

Отец ребёнка: Воронинъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
26.06.1874
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ удушья
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