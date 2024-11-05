Васильева Авдотья (Евдокия) Власовна 1 жена Григория
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти19.08.1864 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Влас Семенович
Мать: Авдотья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Васильев Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Васильев Григорий Евсеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Васильева) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий Евсеевич
Рождение ребёнка
?.10.1851
Дочь: (Васильева) Маринва Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий Евсеевич
Рождение ребёнка
?.10.1851
Дочь: (Васильева) Неонила Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий Евсеевич
Рождение ребёнка
?.02.1854
Дочь: (Васильева) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий Евсеевич
Рождение ребёнка
?.05.1855
Сын: Васильев Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Васильев Григорий Евсеевич
Рождение ребёнка
13.08.1860 ст.
Сын: Васильев Мирон Григорьевич
Отец ребёнка: Васильев Григорий Евсеевич
Смерть
19.08.1864 ст.