Васильева Авдотья (Евдокия) Власовна 1 жена Григория 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева Авдотья (Евдокия) Власовна 1 жена Григория

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1824

Дата смерти

19.08.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Влас Семенович

Мать: Авдотья Филипповна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Григорий Евсеевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Васильев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Евсеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Васильева) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Евсеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.10.1851

Дочь: (Васильева) Маринва Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Евсеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.10.1851

Дочь: (Васильева) Неонила Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Евсеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.02.1854

Дочь: (Васильева) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Евсеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.05.1855

Сын: Васильев Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Евсеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1860 ст.

Сын: Васильев Мирон Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Евсеевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.08.1864 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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