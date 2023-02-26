Екатерина Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Исидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1806

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Петров

д.Цурковские Старины
Рождение ребёнка
?.02.1808

Дочь: Дария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Петров

Рождение ребёнка
07.09.1809

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Петров

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Петров

д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Петров

Смерть
Неизвестно
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