Екатерина Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1806
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Петров
д.Цурковские Старины
Рождение ребёнка
?.02.1808
Дочь: Дария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Петров
Рождение ребёнка
07.09.1809
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Петров
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Петров
д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Петров
Смерть
Неизвестно