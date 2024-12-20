Ганскау Владимир Владимирович 06.12.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ганскау Владимир Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.12.1890, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 15.06.1915, Касперовцы, Тернопільська область

Отец
Ганскау Владимир Фёдорович25.04.1862 г.р.
Мать
Фон Шванебах (Бобрикова) Ольга Николаевна01.03.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1890

Отец: Ганскау Владимир Фёдорович

Мать: Фон Шванебах (Бобрикова) Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
15.06.1915
Касперовцы, Тернопільська область

Место погребения: Стрельна, Saint Petersburg

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