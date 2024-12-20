Ганскау Владимир Владимирович
мужской, родился 06.12.1890, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 15.06.1915, Касперовцы, Тернопільська область
ОтецГанскау Владимир Фёдорович25.04.1862 г.р.
МатьФон Шванебах (Бобрикова) Ольга Николаевна01.03.1869 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.06.1915
Касперовцы, Тернопільська область