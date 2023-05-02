Власова Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1914
Дата смерти20.02.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1914
Отец: Власов Андрей Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1955
Дочь: Торопцева Зоя Семёновна
Отец ребёнка: Торопцев Семён Михайлович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.04.1957
Дочь: Торопцева Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Торопцев Семён Михайлович
Смерть
20.02.1975