Власова Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1914

Дата смерти

20.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1914

Отец: Власов Андрей Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопцев Семён Михайлович

Рождение ребёнка
16.11.1955

Дочь: Торопцева Зоя Семёновна

Отец ребёнка: Торопцев Семён Михайлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.04.1957

Дочь: Торопцева Валентина Семёновна

Отец ребёнка: Торопцев Семён Михайлович

Смерть
20.02.1975

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