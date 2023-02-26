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Бремз Иван Романович
Бремз Иван Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1894
Дата смерти
17.12.1914
Пол
Мужской
Отец
Бремз ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец:
Бремз ?
Мать:
?
Смерть
17.12.1914
д. Конопница
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1914
рядовой Лейб-гвардии Литовский полк
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