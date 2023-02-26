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Бремз Иван Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

17.12.1914

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: Бремз ?

Мать: ?

Смерть
17.12.1914
д. Конопница
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1914
рядовой Лейб-гвардии Литовский полк
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