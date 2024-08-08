Абалдова (Мостовая) Татьяна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абалдова (Мостовая) Татьяна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абалдов Антон Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абалдова) Валентина Антоновна

Отец ребёнка: Абалдов Антон Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Супрунова (Абалдова) Таисия Антоновна

Отец ребёнка: Абалдов Антон Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абалдов Николай Антонович

Отец ребёнка: Абалдов Антон Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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