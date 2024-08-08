Абалдова (Мостовая) Татьяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абалдова) Валентина Антоновна
Отец ребёнка: Абалдов Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Супрунова (Абалдова) Таисия Антоновна
Отец ребёнка: Абалдов Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абалдов Николай Антонович
Отец ребёнка: Абалдов Антон Матвеевич
Смерть
Неизвестно