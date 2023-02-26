Неучева Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1853
Отец ребёнка: Неучев Никифор Адрианов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1902
Отец ребёнка: Неучев Никифор Адрианов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно