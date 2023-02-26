Неучева Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неучева Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1882 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1853

Сын: Неучев Николай Адрианов

Отец ребёнка: Неучев Никифор Адрианов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1902

Сын: Неучев Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Неучев Никифор Адрианов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неучев Никифор Адрианов

Смерть
Неизвестно
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