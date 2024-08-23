Лапшина (Полунина) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Полунина) Евдокия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полунин Захарий Мефодиевич

Мать: Полунина Анастасия Ивановна

Восприемник
26.03.1875 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Лапшина поэтому https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/74
Восприемник
19.04.1883 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/907dd4a1-a465-4cdc-832d-c4e2f6bead10/95
Смерть
Неизвестно

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