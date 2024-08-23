Лапшина (Полунина) Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
26.03.1875 ст.
Лапшина поэтому https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/74
Восприемник
19.04.1883 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/907dd4a1-a465-4cdc-832d-c4e2f6bead10/95
Смерть
Неизвестно