Гордеев Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1888
Отец: Гордеев Григорий Семенович
Мать: Дарья Никоноровна
Бракосочетание
26.?.1907
Жена: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.11.1909
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.07.1912
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.05.1914
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.03.1917
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно