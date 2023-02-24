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Гордеев Петр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1888

Отец: Гордеев Григорий Семенович

Мать: Дарья Никоноровна

Бракосочетание
26.?.1907

Жена: Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
27.11.1909

Сын: Гордеев Яков Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.07.1912

Сын: Гордеев Степан Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.05.1914

Сын: Гордеев Федор Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.03.1917

Сын: Гордеев Василий Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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