Данилова Мария Пахомовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1899 ст.
Сын: Мекумянов Федот Гаврильевич
Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
10.09.1911 ст.
Сын: Мекумянов Георгий Гаврильевич
Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)
Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.
Дочь: Иулита
Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Васильева Лукерия Гаврильевна
Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)
Смерть
Неизвестно