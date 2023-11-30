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Данилова Мария Пахомовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Рождение ребёнка
30.09.1899 ст.

Сын: Мекумянов Федот Гаврильевич

Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мекумянов Александр Гаврильевич (приемный сын)

Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Рождение ребёнка
10.09.1911 ст.

Сын: Мекумянов Георгий Гаврильевич

Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.

Дочь: Иулита

Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Васильева Лукерия Гаврильевна

Отец ребёнка: Мекумянов Гаврил Иванович (Ыбыыкыйа)

Смерть
Неизвестно

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