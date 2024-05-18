Копейкина (Епанчинцева) Елена (или Анна) Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Епанчинцов Степан Ларионов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1834 ст.
Дочь: Копейкина Анна Федорова
Отец ребёнка: Копейкин Федор Кузьмин
Рождение ребёнка
19.12.1835 ст.
Отец ребёнка: Копейкин Федор Кузьмин
Рождение ребёнка
19.12.1835 ст.
Отец ребёнка: Копейкин Федор Кузьмин
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Копейкин Федор Кузьмин
Смерть
Неизвестно