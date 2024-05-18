Копейкина (Епанчинцева) Елена (или Анна) Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкина (Епанчинцева) Елена (или Анна) Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Епанчинцов Степан Ларионов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Федор Кузьмин

Рождение ребёнка
02.12.1834 ст.

Дочь: Копейкина Анна Федорова

Отец ребёнка: Копейкин Федор Кузьмин

Рождение ребёнка
19.12.1835 ст.

Сын: Копейкин Даниил Федоров

Отец ребёнка: Копейкин Федор Кузьмин

Рождение ребёнка
19.12.1835 ст.

Сын: Копейкин Степан Федоров

Отец ребёнка: Копейкин Федор Кузьмин

Рождение ребёнка
1838

Сын: Копейкин Леонтий Федоров

Отец ребёнка: Копейкин Федор Кузьмин

Смерть
Неизвестно

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