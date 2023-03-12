Ахмеров Абдулла Абдурахманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1927
Дата смерти23.02.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1927
Отец: Ахмеров Абдурахман Хабибуллович
Мать: Мефтуха
Рождение ребёнка
03.11.1950
Дочь: Бахтиярова Гюльсем Абдулловна
Мать ребёнка: Серур Абдулхаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серур Абдулхаковна
Место жительства
Неизвестно
Старая Кулатка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.02.1990