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Ахмеров Абдулла Абдурахманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1927

Дата смерти

23.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1927

Отец: Ахмеров Абдурахман Хабибуллович

Мать: Мефтуха

Рождение ребёнка
03.11.1950

Дочь: Бахтиярова Гюльсем Абдулловна

Мать ребёнка: Серур Абдулхаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серур Абдулхаковна

Место жительства
Неизвестно
Старая Кулатка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.02.1990
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