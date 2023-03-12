(Ханбикова) Серур Абдулхаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1925
Дата смерти06.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1925
Отец: Ханбиков Абдулхак Алимович
Мать: Янбулатова Хаят
Рождение ребёнка
03.11.1950
Дочь: Бахтиярова Гюльсем Абдулловна
Отец ребёнка: Ахмеров Абдулла Абдурахманович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старая Кулатка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.10.1990