(Ханбикова) Серур Абдулхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ханбикова) Серур Абдулхаковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1925

Дата смерти

06.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1925

Отец: Ханбиков Абдулхак Алимович

Мать: Янбулатова Хаят

Рождение ребёнка
03.11.1950

Дочь: Бахтиярова Гюльсем Абдулловна

Отец ребёнка: Ахмеров Абдулла Абдурахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмеров Абдулла Абдурахманович

Место жительства
Неизвестно
Старая Кулатка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.10.1990
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