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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1819
Сын: Евсигней Андреев
Отец ребёнка: Потапов Андрей Кирьянов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Тит Андреев
Отец ребёнка: Потапов Андрей Кирьянов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ульяния Андреева
Отец ребёнка: Потапов Андрей Кирьянов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.