Доильницына Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доильницына Серафима Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.08.1909 ст.

Сын: Доильницын Григорий Иванович

Отец ребёнка: Доильницын Иван Яковлевич

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 824, Л.16об.
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Доильницына) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Доильницын Иван Яковлевич

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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