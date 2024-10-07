Доильницына Серафима Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1909 ст.
Сын: Доильницын Григорий Иванович
Отец ребёнка: Доильницын Иван Яковлевич
Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 824, Л.16об.
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Доильницына) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Доильницын Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно