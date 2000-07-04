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Снопов Максим Олегович
Снопов Максим Олегович
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Место рождения
Шахтёрск
Дата рождения
04.07.2000
Пол
Мужской
Отец
Снопов Олег Дмитриевич
1964 г.р.
Мать
Снопова (Ярына) Светлана Витальевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.2000
Отец:
Снопов Олег Дмитриевич
Мать:
Снопова Светлана Витальевна
Шахтёрск
Место жительства
С 2000
Шахтёрск
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