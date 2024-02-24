Лоскутова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутова Александр Семенович
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Михеевич Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоскутова Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Михеевич Михайлович
Бракосочетание
До ?.12.1885
Рождение ребёнка
02.04.1886 ст.
Дочь: Лоскутова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Михеевич Михайлович
Родители: Симеон Михайлов Лоскутов и зж Елена Ивановна. Восприемник: Кузнецовской волости п. Петрова отставного солдата Кирилла Григорьева Смоленцева дочь девица Анна. 6.04.1886 года крещение. лл. 17 ... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1888 ст.
Дочь: Лоскутова Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Лоскутов Семен Михеевич Михайлович
18.05.1888 года крещение. Восприемник: дочь девица Дария. лл. 152 об.-153