Лоскутова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова Елена Ивановна

Лоскутова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутова Александр Семенович

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Михеевич Михайлович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоскутова Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Михеевич Михайлович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
До ?.12.1885

Муж: Лоскутов Семен Михеевич Михайлович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
02.04.1886 ст.

Дочь: Лоскутова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Михеевич Михайлович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Родители: Симеон Михайлов Лоскутов и зж Елена Ивановна. Восприемник: Кузнецовской волости п. Петрова отставного солдата Кирилла Григорьева Смоленцева дочь девица Анна. 6.04.1886 года крещение. лл. 17 ... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1888 ст.

Дочь: Лоскутова Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Лоскутов Семен Михеевич Михайлович

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
18.05.1888 года крещение. Восприемник: дочь девица Дария. лл. 152 об.-153

Мы используем куки для улучшения работы сайта.