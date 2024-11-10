Ланская (Одоевская) Варвара Александровна После 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланская (Одоевская) Варвара Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1770

умерла 11.09.1845

Мать
Одоевская (Вадковская) Мария Фёдоровна12.03.1751 г.р.
Отец
Одоевский Александр Иванович06.01.1738 г.р.
Супруги
Ланской Дмитрий Сергеевич1767 г.р.
Дети
Ланская Мария Дмитриевна27.12.1804 г.р.
Корнилова (Ланская) Софья ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1770

Отец: Одоевский Александр Иванович

Мать: Одоевская (Вадковская) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнилова (Ланская) Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ланской Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланской Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
27.12.1804

Дочь: Ланская Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Ланской Дмитрий Сергеевич

Смерть
11.09.1845

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