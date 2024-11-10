Ланская (Одоевская) Варвара Александровна
женский, родилась После 1770
умерла 11.09.1845
МатьОдоевская (Вадковская) Мария Фёдоровна12.03.1751 г.р.
ОтецОдоевский Александр Иванович06.01.1738 г.р.
Супруги
Ланской Дмитрий Сергеевич1767 г.р.
Дети
Ланская Мария Дмитриевна27.12.1804 г.р.
Корнилова (Ланская) Софья ДмитриевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1770
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилова (Ланская) Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ланской Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1804
Дочь: Ланская Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ланской Дмитрий Сергеевич
Смерть
11.09.1845