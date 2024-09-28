Ефросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759 ст.
Дата смертиМежду 1829 и 1837 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1808 ст.
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Безсонова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Безсонов Григорий Егорович ( Георгиевич)
Упоминание
1817 ст.
на исповеди Белоярская слобода , Петропавловская церковь
Смерть
Между 1829 и 1837 ст.