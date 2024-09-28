Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

Между 1829 и 1837 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1808 ст.

Муж: Безсонов Григорий Егорович ( Георгиевич)

Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Безсонова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Безсонов Григорий Егорович ( Георгиевич)

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
1817 ст.
Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
на исповеди Белоярская слобода , Петропавловская церковь
Смерть
Между 1829 и 1837 ст.
Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

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