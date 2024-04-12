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Остроушко Яким Михайлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1830

Дата смерти

07.08.1879

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Остроушко Михаил Никитович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1858

Сын: Остроушко Кирилл Якимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Евдокия Якимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1870

Сын: Остроушко Иван Якимович

Мать ребёнка: ?

Смерть
07.08.1879
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
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