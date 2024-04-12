Остроушко Яким Михайлович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти07.08.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Остроушко Михаил Никитович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1858
Сын: Остроушко Кирилл Якимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Евдокия Якимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: ?
Смерть
07.08.1879
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно