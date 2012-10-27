Сергуткина (Богословцева) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергуткина (Богословцева) Валентина Александровна

Сергуткина (Богословцева) Валентина Александровна

avatar

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

11.02.1928

Дата смерти

27.10.2012

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1928

Отец: Богословцев Александр Иванович

Мать: Богословцева (Путилова) Таисия Тимофеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
06.02.1957

Муж: Сергуткин Василий Евстратович

Рождение ребёнка
06.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергуткин Василий Евстратович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
16.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергуткин Василий Евстратович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
27.10.2012
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.