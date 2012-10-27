Сергуткина (Богословцева) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения11.02.1928
Дата смерти27.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1928
Бракосочетание
06.02.1957
Рождение ребёнка
06.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергуткин Василий Евстратович
Рождение ребёнка
16.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергуткин Василий Евстратович
Смерть
27.10.2012
Похороны
Неизвестно