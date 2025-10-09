Померанцев Пётр Григорьевич 17.08.1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Померанцев Пётр Григорьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.08.1805

умер 18.11.1879

Супруги
Померанцева (Кологривова) Софья Степановна12.08.1834 г.р.
Дети
Померанцев Николай Петрович17.03.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1840

Жена: Померанцева (Кологривова) Софья Степановна

Рождение ребёнка
17.03.1870

Сын: Померанцев Николай Петрович

Мать ребёнка: Померанцева (Кологривова) Софья Степановна

Смерть
18.11.1879

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