Померанцев Пётр Григорьевич
мужской, родился 17.08.1805
умер 18.11.1879
Супруги
Померанцева (Кологривова) Софья Степановна12.08.1834 г.р.
Дети
Померанцев Николай Петрович17.03.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1840
Рождение ребёнка
17.03.1870
Сын: Померанцев Николай Петрович
Мать ребёнка: Померанцева (Кологривова) Софья Степановна
Смерть
18.11.1879