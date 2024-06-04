Чамов Иван (Мл) Иванов
Место рождения
Дата рождения12.05.1807
Дата смерти29.11.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1807
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1834
Жена: Чамова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
08.10.1834
Дочь: (Чамова) Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Чамова Пелагея Иванова
Смерть
29.11.1835
Причина смерти: от горячки