Чамов Иван (Мл) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧамов Иван (Мл) Иванов

Чамов Иван (Мл) Иванов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.05.1807

Дата смерти

29.11.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1807

Отец: Чамов Иван Терентьев

Мать: Чамова Васса Алексеева (Терентьева)

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.02.1834

Жена: Чамова Пелагея Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1834

Дочь: (Чамова) Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Чамова Пелагея Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.11.1835
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.