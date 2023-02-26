Евдокименко Варвара Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1915
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Евдокименко Дмитрий Трофимов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Евдокименко Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Евдокименко Дмитрий Трофимов
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно