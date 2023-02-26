Евдокименко Варвара Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокименко Варвара Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1915

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Евдокименко Дмитрий Трофимов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1918

Сын: Евдокименко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Евдокименко Дмитрий Трофимов

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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