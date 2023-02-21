Учаева (Даниленко) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учаева (Даниленко) Евгения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1995

Дочь: Алина Мехтиевна

Отец ребёнка: не указан

г.Спасск, Приморский край
Рождение ребёнка
27.02.2001

Сын: Учаев Артем Павлович

Отец ребёнка: Учаев Павел Владимирович

п.Кавалерово, Кавалеровский район, Приморский край, Россия.
Развод
15.03.2006

Муж: Учаев Павел Владимирович

п.Кавалерово, Кавалеровский район, риморский край, Россия
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