Учаева (Даниленко) Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1995
Дочь: Алина Мехтиевна
Отец ребёнка: не указан
г.Спасск, Приморский край
Рождение ребёнка
27.02.2001
Сын: Учаев Артем Павлович
Отец ребёнка: Учаев Павел Владимирович
п.Кавалерово, Кавалеровский район, Приморский край, Россия.
Развод
15.03.2006
п.Кавалерово, Кавалеровский район, риморский край, Россия