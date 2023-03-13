Мамыкинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкинъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Отец

Мать

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Мамыкинъ Михаилъ

Мать: Мамыкина Катерина Осипова

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