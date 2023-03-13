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Мамыкинъ Иванъ
Мамыкинъ Иванъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1738
Пол
Мужской
Отец
Мамыкинъ Михаилъ
Мать
Мамыкина Катерина Осипова
1724 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец:
Мамыкинъ Михаилъ
Мать:
Мамыкина Катерина Осипова
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