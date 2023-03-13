Мамыкина Катерина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина Катерина Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1749

Сын: Мамыкинъ Митрофанъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1751

Сын: Мамыкинъ Андрей

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Михаилъ

Смерть
1789
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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