Мамыкина Катерина Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Мамыкинъ Митрофанъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1751
Сын: Мамыкинъ Андрей
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Михаилъ
Смерть
1789
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан