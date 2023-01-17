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Потеряев Андрей Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Потеряев Петр Никонович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1812

Жена: Потеряева Степанида Афанасьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Сочетавшиеся браком старообрядцы, не венчаны
Рождение ребёнка
1812

Сын: Потеряев Наум Андреевич

Мать ребёнка: Потеряева Степанида Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1812
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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