Потеряев Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1812
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Потеряев Петр Никонович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Сочетавшиеся браком старообрядцы, не венчаны
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Потеряева Степанида Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1812