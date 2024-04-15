Ковалев Иосиф Борисович
Место рождения
Дата рождения03.04.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1866 ст.
Отец: Ковалев Борис Денисович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76H-Y?i=7&cc=3511744
Крещение
04.04.1866 ст.
Успенская церковь
Восприемник
11.02.1893 ст.
Алексей Наумович Белокур
Рождение ребёнка
17.11.1894 ст.
Мать ребёнка: Ковалева Юлиания Герасимовна
Восприемник
07.09.1895 ст.
Елизавета Ильинична Харченко
Восприемник
18.11.1895 ст.
Ефросиния Елисеевна Иванченко
Восприемник
16.11.1897 ст.
Екатерина Даниловна Демяненко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно