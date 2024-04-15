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Ковалев Иосиф Борисович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.04.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1866 ст.

Отец: Ковалев Борис Денисович

Мать: Ковалева Агафья Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76H-Y?i=7&cc=3511744
Крещение
04.04.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
11.02.1893 ст.
Хотень, Сумська область
Алексей Наумович Белокур
Рождение ребёнка
17.11.1894 ст.

Сын: Ковалев Платон Иосифович

Мать ребёнка: Ковалева Юлиания Герасимовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
07.09.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Елизавета Ильинична Харченко
Восприемник
18.11.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Елисеевна Иванченко
Восприемник
16.11.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Даниловна Демяненко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Юлиания Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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