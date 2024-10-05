Тулынин Яков Игнатьев
Место рождения
Дата рождения18.10.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1900 ст.
Села Уратьмы крестьянин Игнатий Васильев и законная жена его Христина Анатольева,оба православные
Крещение
19.10.1900 ст.
Восприемники: Села Уратьмы крестьянин Василий Анатольевич и того же села крестьянская девица Дария Васильевна
Смерть
Неизвестно
умер от тифа