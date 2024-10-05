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Тулынин Яков Игнатьев

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Место рождения

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.10.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1900 ст.

Отец: Тулынин Игнатий Васильев

Мать: Тулынина (Лапина) Христинья (Христиния) Анатольева

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Уратьмы крестьянин Игнатий Васильев и законная жена его Христина Анатольева,оба православные
Крещение
19.10.1900 ст.
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Села Уратьмы крестьянин Василий Анатольевич и того же села крестьянская девица Дария Васильевна
Смерть
Неизвестно
умер от тифа

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