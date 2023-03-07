Мохонов (однодворец) Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохонов (однодворец) Иван Иванович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Мохонов (однодворец) Алексей Иванович

Мать ребёнка: ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Мохонов (однодворец) Михаил Иванович

Мать ребёнка: ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохонов (однодворец) Павел Иванович

Мать ребёнка: ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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