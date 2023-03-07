Мохонов (однодворец) Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Мохонов (однодворец) Алексей Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1876
Сын: Мохонов (однодворец) Михаил Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мохонов (однодворец) Павел Иванович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно