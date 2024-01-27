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(Eynon) Susan
(Eynon) Susan
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1837
Дата смерти
1848
Пол
Женский
Отец
Eynon James
1793 г.р.
Мать
Eynon (Griffiths) Elizabeth
1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец:
Eynon James
Мать:
Eynon Elizabeth
Смерть
1848
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