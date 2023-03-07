Максимов Мирон Максимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максомов Максим Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Мария Мироновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Леонтий Миронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Николай Миронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Марина Мироновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно