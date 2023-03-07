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Максимов Мирон Максимович

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Место рождения

Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максомов Максим Егорович

Мать: не указана

Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Мария Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Леонтий Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Николай Миронович

Мать ребёнка: не указана

Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Марина Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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