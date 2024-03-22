Алейников Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейников Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1927

Дочь: Забулдыгина (Олейникова) Матрена Борисовна

Мать ребёнка: Алейникова (Бондаренко) Наталья Андреевна

Железнодорожный, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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