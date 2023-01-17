Чернядева Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернядева Прасковья Ивановна

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Место рождения

Русское, город Киров, Кировская область

Дата рождения

17.10.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1894 ст.

Отец: Чернятев Иван Маркович

Мать: Зубарева Екатерина Яковлевна

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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